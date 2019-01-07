أزيد من 59 ألف مُؤمّن اجتماعيا بوكالة “كناص” العاصمة

قال مدير وكالة الجزائر للتأمينات الإجتماعية، محفوظ ادريس، إنّ 594.34 شخص استفاد من التغطية الإجتماعية لدى وكالة “كناص “العاصمة.

مقابل 1.500.000 أجير ، والذين يمثلون 25 بالمائة من المداخيل السنوية لـ”كناص” .

مشيرا أنّ شهر أكتوبر 2018 شهد 27 ألف تصريح شهري وفصلي .

وقال المتحدث، إنه أيام العطلة الأسبوعية تزداد عملية التصريح كون العملية تتم إلكترونيا .

كاشفا أنّ الوكالة قامت بأكثر من 4000 ألاف إجراء قانوني في حق المؤسسات تمكنت من خلاله من جمع 1.448.000000 دج

و في شأن آخر ، كشف مدير وكالة العاصمة، أنّ عملية تحصيل العمال انطلقت بداية من الفاتح جانفي 2019،

مشيرا أنّ الهدف من الحملة هو الوصول لأرباب العمل،

وقال أنّ التصريح السنوي للعمال مهم من أجل ميزانية “كناس” حتى لا يكون خلل في الميزانية المالية.

كما تطرق مدير وكالة الجزائر، للعمال الأجانب، مؤكدا أنّ لهم الحق في التصريح، فقط يجب مراقبتهم ولا يمكنهم العمل بدون ترخيص.