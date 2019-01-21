أزيد من 59 بالمائة نسبة الاستجابة لإضراب تكتل نقابات التربية  

بلغت نسبة الاستجابة للإضراب، الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية، اليوم الاثنين، 59.67 بالمائة على مستوى الوطني.

وحسبما كشفه الأمين العام لنقابة مجلس ثانويات الجزائر ايدير عاشور، في تصريح لـ النهار اولاين”، ان نسبة الاستجابة كانت متباينة من ولاية إلى أخرى .

حيث سجلت أزيد من 70 بالمائة على مستوى ولاياتي ورقلة مستغانم .

فيما سجلت أعلى نسبة 82 بالمائة في خنشلة، متبوعة بالجزائر الغربية 78 بالمائة .

و جيجل 59 بالمائة، بشار 42 بالمائة ، وبومرداس في آخر الترتيب بـ25 من المئة.

وقال ايدير عاشور أنهم ينتظرون ارتفاع نسبة الاستجابة للاضراب وطنيا نهاية اليوم .