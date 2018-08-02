أزيد من 6 أطنان من الأدوية لضمان التغطية الصحية للحجاج في البقاع المقدسة

دعت البعثة الطبية للحج، الحجاج الجزائريين المصابين بأمراض مزمنة بضرورة التزود بأدويتهم.

وقال رابح حمانة رئيس البعثة الطبية للحج، خلال مكالمة هاتفية مع قاة النهار اليوم، أن البعثة الطبية أخدت الكمية الكافية من الدواء من أجل ضمان التغطية الصحية للأمراض قدرت بأكثر من 6 أطنان.

كما وجة نصيحة للحجاج المصابين بأمراض مزمنة بضرورة جلب ادويتهم معهم طيلة مدة اقامتهم في البقاع المقدسة .

وأضاف المتحدث، أن البعثة فيها أطباء أخصائيين للتكفل بالمرضى.

كما قال أن الأطباء سيعملون على مرافقة المرضى إلى المستشفيات السعودية

وأضاف، ان الدولة الجزائرية نظمت جملة من الإجراءات من اجل الحفاظ على صحة الحاج قبل ان يتجه للبقاع المقدسة والتي من بينها تطعيم الحاج لتفادي اصابته بالأمراض الخطيرة على غرار التهاب السحايا والانفلونز وغيرها

بالإضافة إلى الفحص الاولي الذي يكشف قدرة الحاج على أداء مناسك الحج وهذا كله تم توفيره من طرف وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات على مستوى الوطن.