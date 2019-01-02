أزيد من 6 ملايين شخص سافر عبر الجوية الجزائرية سنة 2018

كشفت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن أزيد من 6 ملايين شخص قد سافر على متنها، سنة 2018.

وحسب بيان الشركة، فإن عام 2018، كان ثرياً، من الناحية الكمية والنوعية.

واعتبرت أن تحقيق رقم 6 ملايين ونصف مسافر عبر خطوطها، دليل على أن الجوية الجزائرية، تستمر في التحرك في الاتجاه الصحيح.

وقد قامت الخطوط الجوية الجزائرية سنة 2018، بتجديد بطاقة السلامة الدولية “IOSA” الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

كما قامت بالانتهاء من عملية إصدار الشهادات لأعمال المطاعم، وتنفيذ نظام متكامل لإدارة الركاب وللعملاء.

كما قامت بتمديد الشبكة عن طريق فتح 4 خطوط جديدة، وتشغيل أول طائرة ركاب تم تحويلها إلى شحنة .

كما أثنت مساعي الدولة التي ساعدت الشركة، ودعمتها، ما سمح لها، بالتجديد الجزئي لأسطولها.