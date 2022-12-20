أزيد من 6 مليار دولار صادرات خارج المحروقات خلال 11 شهرا

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، أن الصادرات خارج المحروقات بلغت أزيد من 6 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى.

كما أوضح رزيق، في تصريح للصحافة أن القيمة جاءت “نتيجة تطوير المنتجات المحلية وتحسين نوعيتها”. معتبرا أن هذا الرقم تحقق بفضل “إستراتيجية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي أعطت ثمارها بعد 3 سنوات” من انتخابه رئيسا للبلاد.

في حين، أكد الوزير أن هذه الأرقام “من الممكن أن تتضاعف خلال 2023 لتبلغ صادرات البلاد أكثر من 15 مليار دولار”. متوقعا أن “تفوق نسبة الإدماج الوطني 60 بالمائة حتى نصل إلى اكتفاء ذاتي”.

وثمن وزير التجارة، في سياق ذات صلة، المنتوجات المحلية المعروضة بقصر المعارض. مشيرا الى التطور الذي وصل اليه الانتاج الجزائري في الصناعات الميكانيكية والكهرو منزلية وغيرها، بعدما كانت معظم منتجاتها تستورد.

وتعتبر هذه الطبعة، التي أشرف رئيس الجمهورية على افتتاحها الثلاثاء الماضي، الأكبر منذ الاستقلال من ناحية العدد. حيث بلغ عدد المؤسسات المشاركة أزيد من 730 مؤسسة عمومية و خاصة ناشطة في مختلف المجالات الاقتصادية و التجارية، وفق الوزير.

في حين، شكلت الزيارة فرصة للدبلوماسيين الحاضرين للتعرف على أحدث المنتجات الوطنية التي تعرضها مختلف الأجنحة. على غرار جناح الصناعات العسكرية والميكانيكية والكهرو منزلية والكيمياوية والبتروكيمياوية والصناعات الغذائية وغيرها. وثمن من جهتهم، الدبلوماسيون جودة المنتجات المحلية المعروضة و قدرتها على ولوج الأسواق الأجنبية.