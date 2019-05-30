أزيد من 60 ألف تاجر لضمان المداومة خلال عيد الفطر

أعلنت وزارة التجارة عن تسخير 60.362 تاجرا للمداومة خلال أيام عيد الفطر المبارك لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد

والخدمات ذات الإستهلاك الواسع، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة،

وأوضح المصدر،أن عدد التجار المسخرين للمداومة خلال عيد الفطر لهذا العام سجل إرتفاعا ملحوظا قدر بـ19 بالمائة مقارنة بسنة 2018.

و حسب فئات النشاط، فإن 4.992 تاجر ينشطون في قطاع المخابز معنيون ببرنامج المداومة خلال العيد

إلى جانب 33.475 تاجر في المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه إضافة الى 11.526 آخرين في نشاطات مختلفة.

كماأن وحدات إنتاجية سيشملها برنامج المداومات،خلال نفس الفترة ويبلغ عددها 445 وحدة إنتاجية منها 141 ملبنة 270 مطحنة و34 وحدة مياه معدنية.

ولمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومة، أكدت الوزارة أنها سخرت 2.233 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني، مذكرة إعتمادها على مساهمة التجار

للمشاركة بقوة في إنجاح برنامج المداومة،من أجل تموين المواطنين بالمواد ذات الإستهلاك الواسع خلال المناسبات والأعياد الوطنية والدينية.

وبدأ تطبيق مداومة التجار خلال الأعياد الرسمية الوطنية والدينية منذ سنة 2012 بعد تعديل قانون 04/08 المؤرخ في أوت 2004

المحدد لشروط ممارسة النشاطات التجارية، والبدء بالعمل بإجراءات تفرض على التجار ضمان المداومة خلال هذه الأعياد.