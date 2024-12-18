أزيد من 600 مشارك في الطبعة الـ32 لمعرض الإنتاج الجزائري

يشارك أزيد من 600 عارض في الطبعة الـ32 لمعرض الإنتاج الجزائري، بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة).

وحسب بيان الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صافكس” ستفتتح هذا الخميس الطبعة الـ32 لمعرض الإنتاج الجزائري.

وأوضحت المكلفة بالإعلام بـ”صافكس”،حفيظة مقداد، أن هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة التي تمتد من الـ19 إلى الـ28 ديسمبر الجاري. تنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وتحت إشراف وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، من طرف شركة “الجزائر للمعارض”، فرع” صافكس”، تحت شعار “إنتاجنا، عماد سيادتنا”.

وسيجمع هذا الحدث الاقتصادي الهام كبرى الشركات الوطنية العمومية والخاصة على مساحة إجمالية تفوق 28 ألف متر مربع.

وأضافت المسؤولة ذاتها أنه ستكون أروقة المعرض وساحة الوحدة الإفريقية والرواق المركزي فضاءات لعرض منتجات وخدمات الشركات الجزائرية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والحرفيين.

ويتعلق الأمر بالصناعات الغذائية، الصناعات المصنعة، الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية والطاقة. الصناعات الميكانيكية والحديد والصلب، الصناعات النسيجية، البناء، ومواد البناء، وكذا قطاع الخدمات والصناعات العسكرية.

كما سيتم، إابتداء من الأحد المقبل، تنظيم عدة فعاليات اقتصادية ولقاءات لمختلف الناشطين الاقتصاديين. ستتناول مواضيع مختلفة متعلقة بواقع ورهانات الإنتاج المحلي.