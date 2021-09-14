أزيد من 6500 طالب جامعي جديد بتيارت

بلغ عدد المسجلين الجدد بجامعة ابن خلدون تيارت 6581 طالب – كرقم أولي – من بين 7126 طالب موجه لجامعة تيارت.ليتجاوز بذلك اجمالي الطلبة عتبة الـ33000 ألف طالب، بعد اختتام المرحلة النهائية للتسجيلات الجامعية لفائدة حاملي شهادة البكالوريا الجدد

و فيما يخص تسيير السنة الجامعية وخلال الاجتماع الأخير للخلية المحلية لتسيير ومتابعة تنفيذ البروتوكول الصحي، اعتمدت على نمط التدريس على دفعتين.وذلك وفق تدوير أسبوعي مقدر بأسبوعين حضوريا وأسبوعين عن بعد لكل دفعة، لمراعاة الوضعية الصحية وضمانا لعدم انقطاع الطلبة عن الدراسة لفترة طويلة.

وللعلم إستلمت جامعة تيارت خلال الموسم الفارط 2000 مقعد بيداغوجي خاصة بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. ليصبح بذلك اجمالي المقاعد البيداغوجية بجامعة ابن خلدون تيارت 27160 مقعد. زيادة على استلام مجمع لخمس مخابر بحث من المنتظر أن تدخل حيز الخدمة ابتداء من السنة الجامعية الحالية.

بالإضافة إلى تعزيز هيئة التدريس بـ31 منصب مالي لصنف أستاذ مساعد قسم ” ب” ليبلغ بذلك .إجمالي اساتذة الجامعة 1071 استاذ

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