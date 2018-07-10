أزيد من 6500 مخالفة ضد التجار بالعاصمة شهر جوان الفارط

حرّر أعوان الرقابة و مكافحة الغش التابعين لمديرية التجارة لولاية الجزائر خلال شهر جوان أزيد من 6500 محضر.

ضد التجار المخالفين للقوانين والتشريعات المنظمة للقطاع مع تحويل ملفاتهم إلى العدالة للفصل فيها.

وأوضح دهار العياشي ممثل المديرية، أن عدد المحاضر التي تم رفعها ضد التجار المخالفين خلال شهر جوان المنصرم بلغ 6587 محضرا.

منها 2476 كانت لعدم إلتزام التجار بإعلام الزبائن والمستهلكين بأسعار السلع المعروضة للبيع.

فيما تم تحرير 2044 محضر آخر لممارسة النشاط التجاري بطريقة غير شرعية.

أما عدد المحاضر المتعلقة بمخالفات بعرض التجار سلعا تشكل خطرا غذائيا على صحة المستهلك بـ 1786 محضر.

و قال المتحدث، أن هذا الإرتفاع في تعداد عدد المحاضر المحررة مقارنة بباقي الأشهر، راجع إلى تزامنه للنصف الثاني من شهر رمضان.

كما تم خلال نفس الفترة، رصد أزيد من 6872 مخالفة تجارية مرتكبة من قبل التجار المقيدين بإقليم الجزائر العاصمة.

فيما فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع خلال نفس الشهر عبر مختلف الفضاءات والأسواق والمحلات التجارية 907 مليون.

وأضاف ذات المتحدث، أنه تم تسجيل مخالفات تتعلق بممارسة أسعار غير شرعية بـ 860 ألف دينار، فيما فاقت قيمة السلع المحجوزة 4 مليون دينار.