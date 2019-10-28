أزيد من 70 ألف حالة سرطان جديدة سنويا بالجزائر بداية من 2025

الوطني
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أزيد من 70 ألف حالة سرطان جديدة سنويا بالجزائر بداية من 2025
بقلم فوزية مسعدي

يتوقع تسجيل أزيد من 60 إلى 70 ألف حالة سرطان جديدة على المستوى الوطني بداية من عام 2025.

قال البروفسور كمال بوزيد رئيس مصلحة الأورام السرطانية بمركز مكافحة السرطان بيار وماري كوري أن حالات السرطان بالجزائر سترتفع.

وكشف البروفسور كمال بوزيد، اليوم الاثنين للإذاعة الوطنية، أن الجزائر أحصت أكثر من 44 ألف حالة سرطان جديدة سنة 2018.

وأضاف البروفسور أن العدد مرشح للارتفاع بداية من سنة 2025 أين سيصل إلى أزيد من 60 إلى70 حالة جديدة سنويا.

وأكد البروفسور أن العمل بنظام السجلات الخاصة بمرضى السرطان حسب الجهات، ساهم في تقديم الإحصائيات اللازمة لوزارة الصحة.


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