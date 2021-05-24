أزيد من 731 ألف مترشح يجتازون إمتحان “الباك”

بلغ عدد المترشحين المقبلين على إجتياز إمتحان شهادة الباكالوريا المزمع إجراؤها بداية من 20 إلى 24 جوان الداخل 731723 مترشحا.

وحسب ماجاء في البطاقة الفنية الخاصة بالامتحانات المدرسية النهائية دورة 2021، فإن توزيع هؤلاء المترشحين سيكون كالأتي:

– 459545 مترشحا متمدرسا منهم 180833 ذكور و278712 إناث .

-272178 مترشحا حرا منهم 140099 ذكور و132079 إناث

كما سيكون المعنيين بهذا الإمتحان موزعين على 2528 مركزا للإجراء على مستوى التراب الوطني.

وستغفل أوراق إجاباتهم على مستوى 18 مركزا للتجميع والإغفال، لتوزع بعدها على 87 مركزا لتصحيح أوراق إجابات المترشحين.