أزيد من 77% من حاملي شهادة البكالوريا الجدد أتموا التسجيل الجامعي الأولي

كشف وزير التعليم والبحث العلمي كمال بداري، اليوم السبت، أن 316.075 طالبا من حاملي شهادة البكالوريا الجدد. أتموا التسجيلات الجامعية الأولية وهو ما يمثل نسبة أزيد من 77 بالمائة من مجموع حاملي شهادة بكالوريا لسنة 2024.

وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية للجامعات، أضاف بداري أن “392.480 طالبا ولج المنصة. وصادق على الميثاق الإلكتروني للوزارة، وهو ما يمثل أزيد من 95 بالمائة. من حاملي البكالوريا الجدد، في حين تتواصل عملية التسجيل طيلة نهار اليوم السبت. مشيرا إلى أن عدد المسجلين في منصة تعليم اللغة الانجليزية “بلغ 410.099 طالبا”.