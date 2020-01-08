أزيد من 8 مليار دينار مخالفات الصرف المسجلة خلال الـ 9 أشهر الأولى لسنة 2019

أزيد من 8 مليار دينار مخالفات الصرف التي سجلت خلال الـ9 أشهر الأولى من سنة 2019.

كشفت المديرية العامة للجمارك، اليوم الأربعاء في بيان لها لوكالة الانباء الجزائرية، عن تسجيل 422 قضية مرتبطة بمخالفة القانون،وتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال، بمبلغ إجمالي قدره 8.076 مليار دج.

وأفادت مصالح الجمارك أن المخالفات أدت إلى تنفيذ غرامات تصل إلى أزيد من 31،33 مليار دج.

وأشار نفس المصدر أن قيمة مخالفات الصرف المرتبطة بالتجارة الخارجية بلغت قرابة 7،59 مليار دج، بقيمة غرامات بلغت 30.36 مليار دج.

وبلغت القضايا المرتبطة بالمخالفات خارج التجارة الخارجية قرابة 487.03 مليون دج،مع تسجيل غرامات ب 974.05 مليون دج.

فيما بلغت قيمة الأموال المحجوزة المجسدة خلال نفس الفترة،حسب العملات،1.722،446 أورو،و 386.482 دولار و23،578 مليون دج و145.034 دينار تونسي،و17.431 غرام من الذهب، و12.845.7 غرام من الفضة.

وسجلت مصالح الجمارك 507 محضرا موجها من طرف الأعوان المعتمدين، تضمنت أساسا التصريح الكاذب بـ 425 مخالفة، و 36 عدم الإمتثال للإلتزام بالإبلاغ، و 28 عدم توطين رأس المال.