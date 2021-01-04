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أزيد من 800 ألف مواطن يتلقون لقاح “سبوتنيك V” في روسيا

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أزيد من 800 ألف مواطن يتلقون لقاح “سبوتنيك V” في روسيا
بقلم نادية بن طاهر

كشف وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن أزيد من 800 ألف مواطن تلقوا لقاح “سبوتنيك V” حتى اليوم.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، فقد أورد موراشكو: “تم توفير حوالي 1.5 مليون جرعة للمواطنين حتى الآن”.

ويحصل المتلقي للقاح “سبوتنيك V” ضد فيروس كورونا، على جرعتين من اللقاح بفاصل 21 يوما.

وأرسلت روسيا 300 ألف جرعة من اللقاح إلى الأرجنتين الأسبوع الماضي.

كما تسلمت صربيا الدفعة الأولى من اللقاح الروسي، في 30 ديسمبر الماضي.

أما في بيلاروس فقد بدأت المرحلة الأولى من عمليات التطعيم ضد كورونا باللقاح الروسي “سبوتنيك V” في 29 ديسمبر.


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