أزيد من 82 ألف مقعدا بيداغوجيا لتكوين المستفيدين من منحة البطالة

يوفر قطاع التكوين والتعليم المهنيين 82.790 مقعدًا بيداغوجيًا جديدًا لتكوين المستفيدين من منحة البطالة في 105 تخصصات من 18 شعبة مهنية.

وأوضح مدير التوجيه والامتحانات والتصديق بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، رشيد الحاج مسعود، في تصريحات نقلتها الإذاعة الجزائرية، أنّ “عدد المقاعد البيداغوجية الجديدة التي يوفرها القطاع للدخول القادم دورة فيفري (2022-2023)، يقدّر بـ 321.305 مقاعد بيداغوجية جديدة”.

موضحا أن من بينها 82.124 مقعدًا جديدًا في نمط التكوين عن طريق التمهين. و59.591 آخر في نمط التكوين الحضوري، و2.490 مقعد في التكوين عن بعد.

ومن بين مجموع المقاعد البيداغوجية الجديدة، يوفّر القطاع أيضا “14.316 مقعدًا بيداغوجيًا جديدًا لتكوين المرأة الماكثة في البيت”.

وكذا 12.813 آخر في الدروس المسائية و3670 مقعدًا جديدًا للتكوين في الوسط الريفي.

بالإضافة إلى 495 مقعدًا بيداغوجيًا جديدًا في إطار جهاز محو الأمية – التأهيل المهني.

ويوفّر القطاع 82.790 مقعدًا بيداغوجيًا جديدًا لتكوين المستفيدين من منحة البطالة في 105 تخصصات من 18 شعبة مهنية.

إضافة إلى 64 مقعدًا آخرًا لفائدة فئة ذوي الإعاقة، من بينها تلك الموجهة للمعاقين حركيًا.

وجندت الوزارة الوسائل المادية والبشرية الضرورية لإنجاح هذا الدخول، على غرار التجهيزات التقنية البيداغوجية. وبرمجة 508 تخصصات في 23 شعبة مهنية موجودة في مدونة التخصصات.

وفي هذا السياق، أضاف الحاج مسعود أنّ القطاع يركز من خلال عروض التكوين

وكشف المتحدث ذاته أنّ القطاع أدرج تخصصات جديدة في البرنامج البيداغوجي، تحسبًا لهذا الدخول. من بينها تخصص “مشغل في محطة تحلية مياه البحر”.

وللإشارة، تمّ تمديد فترة التسجيلات إلى غاية الأحد المقبل لتمكين طالبي التكوين من فرص التسجيل للالتحاق بمقاعد التكوين المهني.