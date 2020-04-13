أزيد من 87 ألف عائلة استفادت من الإعانات بالبليدة

كشف رئيس ديوان والي البليدة طاهر آيت أحمد، في تصريح لقناة “النهار”، أن مجموع العائلات المستفيدة من اعانات بالبليدة، وصلت إلى 87806.

وأكد ذات المتحدث، أن المواد الغذائية التي وصلت الى ولاية البليدة منذ بداية الحجر من مختلف الولايات، بلغت 33444 طن.

وعن الأوضاع في البليدة، كشف آيت أحمد، أن الوزير الأول يتابع شخصا الوضع بصفة يومية بالولاية.

ويتم إرسال تقرير يومي، إلى كل من وزارة الداخلية والوزارة الأولى.

وعن استغلال بعض رؤساء البلديات للظروف الحالية في حملة انتخابية مسبقة، رد هذا الأخير أن كل مسؤول محلي يستغل الوضع الحالي، في عملية توزيع المساعدات للمواطن، بترويج لحملة مسبقة للانتخابات المحلية يتحمل مسؤوليته القانونية.

ومن جهة أخرى، كشف رئيس ديوان الوالي، أن رجال أعمال البليدة، ساهموا بشكل كبير في مساعدة المواطنين بالمواد الغذائية والأجهزة الطبية، وهم جاهزون لتقديم المزيد.