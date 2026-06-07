أزيد من 876 ألف مترشح يجتازون اليوم امتحان شهادة البكالوريا

يجتاز اليوم الأحد أزيد من 876 ألف مترشح، امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026، على مستوى 2973 مركز إجراء عبر الوطن.

وتعني الامتحانات النهائية لمرحلة الثانوي 876.171 مترشحا، موزعين على 2973 مركز إجراء. بإشراف من 227.278 مؤطرا، منهم أساتذة حراس وملاحظين ورؤساء مراكز.

وبلغ عدد مراكز التجميع بـ 18 مركزاً على المستوى الوطني، في حين بلغ عدد مراكز التصحيح 98 مركزا، يشرف عليها 52044 مؤطرا، منهم 48304 أستاذ.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد حدّدت في وقت سابق مواعيد فتح مراكز الإجراء لدخول المترشحين لهذه الدورة على الساعة 07:15 بدلا من الساعة 07:30، وهذا إلى غاية الساعة 08:00، خلال الفترة الصباحية، ومن الساعة 13:45 بدلا من الساعة 14:00 إلى غاية الساعة 14:30، بالنسبة للفترة المسائية.

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