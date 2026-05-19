أزيد من 877 ألف مترشح يجتازون “البيام” اليوم

يشرع اليوم الثلاثاء، أزيد من 877 ألف مترشح على المستوى الوطني، في اجتياز امتحانات شهادة التعليم المتوسط. دورة 2026، موزعين على أزيد من 3 آلاف مركز إجراء عبر الوطن.

ويجتاز الامتحانات النهائية لمرحلة التعليم المتوسط 877035 مترشحًا، موزعين على 3167 مركز إجراء. و104 مراكز تصحيح و18 مركز تجميع، وذلك خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 21 ماي الجاري.

وبخصوص المؤطرين بمراكز الإجراء، فيقدر عددهم الإجمالي بـ214003 مؤطرا منهم 181339 أستاذا حارسا. و20004 أعضاء أمانة، و6275 نائب مركز، إضافة إلى 3167 رئيس مركز.

من جهتها، أوضحت وزارة التربية الوطنية أن التحضيرات الخاصة بهذا الموعد، انطلقت منذ بداية السنة الدراسية. من خلال فتح باب مراجعة بيانات المترشحين وتصحيحها. وضبط إجراءات سحب الاستدعاءات عبر المنصة الإلكترونية، بما يسمح للمترشحين بالاطلاع المسبق على مراكز الإجراء.

