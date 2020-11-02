أزيد من 9 ملايير دينار خسارة بسبب حجز الحاويات بالموانئ لمدة تفوق السنة

تكبدت الخزينة العمومية خسارة بأزيد من 9 ملايير دينار بسبب حجز الحاويات بالموانئ لمدة تفوق السنة خلال 2019.

وأوضح وزير النقل لزهر هاني أن حجز الحاويات لمدة فاقت السنة كلفت الخزينة العمومية خسارة بأزيد من 9 ملايير دينار.

وعلى هامش الطبعة الاولى لمنتدى النقل قال الوزير ان “الفاتورة كلفت الخزينة العمومية في سنة 2019 نحو 9 مليار و7 مليون دينار “.

كما إعتبر لزهر هاني أن هذا الامر غير مقبول لأن الخسارة كبيرة قائلا “أمرا غير مقبول لأنها فاتورة ثقيلة جدا تستوجب معها في المنظمة ككل”.

وأضاف الوزير أنه “سيعمل على تقديم مقترح للحكومة للعمل على تقليص هذه المدة، وبالتالي تقليص فاتورة الأموال الضخمة”

وأشار لزهر هاني أن الفاتورة بالعملة الصعبة “وهي بالعملة الصعبة، التي تصرف سنويا في هذا المجال”.

من جهة اخرى اكد الوزير على تسليط عقوبات قاسية من أجل ردع المخالفين للنظام المعمول به للتخفيف من فاتورة الحجز.