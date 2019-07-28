أزيــــد مــــن 900 ألــــف جزائــــري يلجــــأون إلـــى الأعضــــاء الاصطناعيــــة

حسب حصيلة صادرة عن ديوان الأعضاء الاصطناعية خلال 6 أشهر الأولى من 2019

الحصيلة الأكبر يستفيد منها ضحايا حوادث المرور

وزع الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها، خلال الأشهر الستة الأولى من 2019، 900 ألف عضو اصطناعي.

بسبب تعرض الجزائريين لحوادث مرور ومعاناتهم من مختلف الأمراض التي تفرض الاستعانة بعضو اصطناعي.

وحسب الإحصائيات المتوفرة لدى “النّــــــهــــــــــــــار”، استفاد أزيد من 48 ألف مريض من أعضاء اصطناعية، وتشمل

المساعدات التقنية على المشي، متمثلة في الكراسي المتحركة بمختلف أنواعها، والمقدر عددها بــ 3272 مساعد تقني.

أما بالنسبة للمساعدات السمعية، فتم توزيع 7272 بديل سمعي، وتشمل سماعات الأذن الداخلية والخارجية،

فيما بلغ عدد المساعدات التقنية الصحية على غرار الأكياس الطبية لمرضى «الستوما»، أزيد من 840 ألف كيس طبي.

واعتمد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، العديد من التدابير لفائدة المؤمّنين اجتماعيا من

ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تخفيف وتسهيل الاستفادة من الخدمات المقدمة من طرفه.

ومن بين هذه الإجراءات التي تم اعتمادها، حذف المراقبة البعدية للأعضاء الاصطناعية ولواحقها التي يبيعها

الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية، مما يسمح بتخفيف وتقليص تنقلات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لدى خدمات الصندوق.

كما باشر الصندوق رفع المركزية وعصرنة وسائل اقتناء الأعضاء الاصطناعية ولواحقها، من خلال نشر حلول

الإعلام الآلي، التي تتيح للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة اقتناء الأعضاء الاصطناعية في أي مركز دفع عبر التراب الوطني.

وفي نفس السياق، وضع الصندوق لهؤلاء المؤمّنين اجتماعيا وذوي حقوقهم مراكز للتكفل النفسي والأرطفوني

على المستوى الوطني، بالإضافة إلى مراكز أخرى لصالح الأطفال المصابين بإعاقات جسدية للتكفل بهم في إطار الإدماج الاجتماعي والمدرسي.