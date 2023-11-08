أساء لرئيس الجمهورية.. مخالفة مرورية تكشف جريمة أب أسرة على فايسبوك

حررت فرقة الدرك الوطني بالجلفة مخالفة مرورية ضد سائق مركبة المدعو “ب.مصطفى “. لكونه قام برسم الشعار المزعوم لمنطقة القبائل. وعليه تم تقديم المعني الوثائق الخاصة به للدركي.

وفي أعقاب المخالفة هذه تم الكشف على أن المتهم المنحدر من منطقة “عين الشيح” تم تفتيش مسكنه العائلي. لضلوعه في قضية موازية وعلى إثره تم حجز وحدة مركزية خاصة بجهاز الكومبيوتر. فتم استرجاع جميع المنشورات والفيديوهات وحتى التعليقات المتضمنة خطابات الكراهية والتمييز.

كما تم رصد منشور يتضمن تهميش أبناء الجلفة بتاريخ 4 اكتوبر 2021. وعبارات أخرى مسيئة لرئيس الجمهورية وأخرى تتضمن خطابات الكراهية والتمييز من بينها منشور تم وضعه المتهم بتاريخ 29 سبتمبر 2021. كما تم رصد منشورات أخرى تتضمن كلمات نابية موجهة لرئيس الجمهورية قصد الإساءة لشخصه.

وفي الجلسة خلال مثول المتهم امام القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمحكمة الدار البيضاء اليوم الاربعاء. لمواجهته بتهم تتعلق بجنحة إهانة رئيس الجمهورية ونشر خطاب الكراهية والتمييز اعترف المتهم بتلك المنشورات. التي تم تعيينها من طرف المخبر العلمي للمعهد الوطني للادلة الجنائية. وعلم الإجرام للدرك الوطني بتاريخ 3 جانفي 2022. مبررا المتهم أن تلك المنشورات موجهة للرئيس الجمهورية السابق وحاشيته وغير متعلقة بالرئيس الحالي ملتمسا الصفح عنه.

كما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة. مقدرة بـ100 ألف دج في حق المتهم عن التهم المنسوبة اليه.