أسابيع قبل رمضان.. هذه إجراءات القطاع للتحكم في الأسعار

اتخذت وزارة التجارة وترقية الصادرات، جملة من الإجراءات الاستباقية من أجل ضبط السوق. والتحكم في الأسعار قبيل أسابيع من شهر رمضان.

وفي هذا الخصوص قال مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة، احمد مقراني، إن منذ جانفي تم مضاعفة كميات الإنتاج. خاصة مادتي الزيت والسكر”. مشيرا إلى أن “العملية تمتد إلى غاية شهر رمضان”.

كما أشار مقراني في تصريح للنهار، إلى أن “المحور الأساسي من هذه الإجراءات هو ضبط السوق بالمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع”. و”المحور الثاني هو التحضير لتنظيم أسواق جوارية للتحضير لشهر رمضان”. و”المحور الثالث تدعيم العمل الرقابي خلال شهر رمضان وما يليه من تدعيم تنسيق القطاع بين مختلف المتدخلين في عملية الإنتاج والتوزيع المواد الغذائية والفلاحية”.

ومن جانبها، تحذر وزارة التجارة، في كل مرة، من تورط المتعاملين بكل أشكال المضاربة الأمر الذي ينجر عنه إجراءات ردعية.