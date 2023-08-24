أساتذة الإنجليزية والتربية البدنية الجدد سيتحصلون على تعييناتهم قبل نهاية أوت

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بخصوص تأطير مادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية في التعليم الابتدائي، أن المعنيين بالتوظيف سيتحصلون على تعييناتهم قبل تاريخ 31 أوت الجاري.

وأوضح الوزير، خلال ندوة وطنية اليوم الخميس، أن المعنيين بالتعيينات، سيستفيدون من فترة تكوين تمتد من يوم الأحد 3 سبتمبر إلى يوم الخميس 14 سبتمبر 2023. وستتولى مديريات التربية بإعلامهم بتفاصيل هذه العملية.

واضاف الوزير، أن مرافقو الحياة المدرسية سيستفيديون أيضا، من فترة تكوين في المراكز الجهوية للتكوين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، ابتداء من يوم الأحد 3 سبتمبر 2023.

وقد أسدى الوزير تعليمات لتكفل مديري التربية بنقلهم إلى هذه المراكز وإعادتهم بعد انقضاء التكوين.

كما أمر الوزير بوجوب التطبيق الصارم لآلية المعالجة البيداغوجية لنتائج تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي.

مؤكّدا أن هذا الإجراء كفيل بسدّ الثغرات لدى المتعلّمين وتجاوز الصعوبات المشخّصة لديهم.

حيث تم تحديد الأدوات التي ترتكز عليها آلية المعالجة البيداغوجية وكيفيات إجرائها في مرحلة التعليم المتوسط وفي مرحلة التعليم الابتدائي. وتوضيح الإجراءات المصاحبة للعملية. خاصة ما تعلّق بتكوين المفتشين والمديرين والأساتذة وتحديد دور كل متدخّل.

وفي الختام، أمر الوزير مديري التربية بالتواجد الشخصي ومعاونيهم من رؤساء المصالح والمكاتب في المؤسسات التعليمية يومي 27 أوت و3 سبتمبر 2023 على التوالي. تاريخي استئناف العمل للموظفين الإداريين وموظفي التعليم (الأساتذة).