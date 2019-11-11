أساتذة التعليم الإبتدائي في وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة

نظّم، صبيحة اليوم الإثنين، أساتذة التعليم الابتدائي، وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة التربية في الرويسو بالعاصمة.

وسيلتقي الأساتذة المحتجون، اليوم، في اجتماع مع وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد.

ورفع الاساتذة، خلال الوقفة، عدة مطالب أهمها إعادة النظر إلى مناهج البرامج الدراسية، التي أدخلت التلاميذ في دوامة.

وحسب أحد الأساتذة، فإنهم يرفضون النقابات، لأنهم عانوا كثيرا من الإهمال.