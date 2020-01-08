أساتذة التعليم الإبتدائي يشلون المدارس اليوم

دخل أساتذة التعليم الإبتدائي، اليوم الأربعاء، في إضراب وطني.

باشر،صبيحة اليوم الأربعاء، أساتذة التعليم الإبتدائي الدخول في إضراب وطني عبر كافة المدارس الوطنية.

وقام الأساتذة بتنظيم وقفة إحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية ب”الرويسو”، وكذا أمام مديريات التربية الوطنية.

وطالب الأساتذة في أول إضراب لهم خلال الفصل الثاني تمسكهم بمطالبهم للوافد الجديد على رأس وزارة التربية الوطنية.

وأكد الأساتذة المحتجين صمودهم إلى غاية إسترجاعهم كافة الحقوق الخاصة بأستاذ المدرسة الجزائرية.

وكذا الدفاع عن حقهم في العمل النقابي، بعيدا عن التهديدات والخصم من الأجور والتكسير وخلق الفتنة.