أساتذة التعليم الإبتدائي يقرّرون مواصلة الإضراب.. وإختبارات الفصل الأول على المحك

قرّرت التنسيقية الوطنية للتعليم الإبتدائي، في بيان لها، مواصلة الإضراب بعد الإجتماع الذي جمعها مع ممثلي وزارة التربية.

وأعلنت التنسيقية أنّ الإضراب سيتجدد لثلاثة أيام أخرى، ليدخل بذلك الأسبوع الثامن تواليا، في حال تواصل تجاهل المطالب الأساسية من الوزارة الوصية.

وقال البيان، أنّه في حالة تواصل تجاهل المطالب وعدم أخذها بعين الإعتبار، سيكون التصعيد في الإضراب بمقاطعة كل الإختبارات.

كما هددت ذات التنسيقية في حال تواصل أخذ المطالب عن محمل الجد، وتلبيتها من الوزارة الوصية، ستكون هناك إجراءات وآليات تصعيد.

كما كشف ذات البيان أنّ التنسيقية في حال عدم الوصول إلى نتائج مع وزارة بلعابد، ستقوم بمراسلة إلى السلطات العليا وإلى الوزير الأول نورالدين بدوي.

تجدر الإشارة إلى أنّ بيان تنسيقية أساتذة التعليم الإبتدائي، صدر بعد إجتماع مع ممثلي وزارة التربية أول أمس بالعاصمة.

وقد دام اللقاء أكثر من 13 ساعة، حيث بدأ من الساعة التاسعة صباحا وتواصل إلى غاية العاشرة مساءً، إلاط أنه لم يأتي بجديد يذكر.