أساتذة التعليم الابتدائي يصعّدون حركتهم الاحتجاجية ويؤكدون: “أدّو كامل الشهرية.. لن نوقف الإضراب”

الأساتذة أجمعوا على مقاطعة الاختبارات الفصلية الخاصة بالفصل الأول

صعّد أساتذة التعليم الابتدائي من حركتهم الاحتجاجية وأكدوا أن كل التحرشات التي تقوم بها وزارة التربية خاصة ما تعلق بالتهديدات بالإعذارات والخصم من الأجور لن تصدهم.

وهمهم الوحيد هو تلبية مطالبهم حتى لو كلفهم ذلك خسارة مناصب عملهم.

وقال، إلياس شراد، منسق التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي في اتصال مع «النهار»، إن المهلة التي

منحتها وزارة التربية الوطنية والخاصة بـ 48 ساعة للعودة إلى مناصبهم أو الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية

لا تهمهم لا من قريب ولا من بعيد، مشيرا إلى أن الحركة الاحتجاجية ستسمر هذا الإثنين ولمدة ثلاثة أيام كاملة

عبر مختلف مناطق الوطن،حيث سيتم القيام باعتصام أمام ملحقة وزارة التربية في «رويسو» بمشاركة العديد من المعلمين القادمين من ولايات مختلفة.

كما كشف المتحدث أن الأساتذة مستعدون للتضحية من أجل مطالبهم ولن يتراجعوا عنها لا بالإعذارات ولا

باستعمال القوة العمومية، كما أكدوا أنهم سيقاطعون الاختبارات الفصلية في حال مالم يتم إيجاد حل والجلوس

إلى طاولة التحاور مع وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، شخصيا.

وعلى صعيد آخر، تبقى وزارة التربية الوطنية ملتزمة بالصمت في ظل التهاب القطاع واتساع رقعة الاحتجاجات،

لتصل إلى الطورين المتوسط والثانوي، أين تعمل وزارة التربية باستعمال القوانين فقط المتعلقة بالإضراب من دون محاورة الطرف الآخر.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أمهلت المضربين مهلة 48 ساعة من أجل العودة إلى مناصبهم، إلا أن المعلمين لم

يبالوا بتهديدات الوزارة وقرروا مواصلة الاحتجاجات إلى غاية تلبية كل المطالب المرفوعة.

للإشارة، فقد تركزت مطالب المضربين على تحسين الوضعية الاجتماعية والمعيشية للمعلم مع إدراج عدة نقاط

خاصة بالجانب التربوي والتعليمي الخاص بالتلاميذ، من أهمها إعادة النظر في التصنيف والرتبة والحق في

التقاعد النسبي مع إلغاء إجبارية كتابة المذكرات باليد، فتح مناصب متخصصة للمعلمين في تخصص التربية

البدنية والموسيقية والفنية،إلحاق المدارس بوزارة التربية بدل وزارة الداخلية، إضافة إلى إصدار نظام خاص

بالتدريس في الجنوب يأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الصحراوية لمختلف المناطق، إعادة النظر في الأجور والمناهج و البرامج المدرسية والعمل على الحد من اكتظاظ الأقسام