أساتذة التعليم الابتدائي يطالبون باستغلال “الكونفينمو” لمراجعة البرامج والمناهج التربوية.. واقرار منح خاصة

وجهت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، رسالة إلى وزارة التربية الوطنية ذكرتها من خلالها بالوعود والتعهدات التي تم تدوينها في محضر رسمي مشترك لتلبية المطالب الاجتماعية والبيداغوجية لأساتذة التعليم الابتدائي.

وطالبت التنسيقية من خلال الرسالة التي تحوز “النهار اون لاين” نسخة منها، بضرورة استغلال الفترة الممتدة إلى الدخول المدرسي القادم لمراجعة شاملة للمناهج و البرامج الدراسية .

كما حذرت التنسيقية الوطنية من التماطل في الرد على المطالب التي تم رفعها في إشارة منها للدخول في إضرابات مع الدخول المدرسي القادم في حال عدم الاستجابة لأي مطلب من المطالب المرفوعة.

ومن بين التعهدات الموقعة من قبل وزارة التربية، تعديل البرامج والمناهج وتقليص الحجم الساعي، مما يخفف ثقل محفظة التلميذ ،وتحديد تاريخ 31 مارس الماضي كآخر أجل لتطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 ،مع تعديل القانون الأساسي لأساتذة التعليم الابتدائي بما يسمح بتوحيد التصنيف مع أساتذة المراحل التعليمية الثلاث ، مع إقرار المنح المقررة من الوظيف العمومي وتوحيد المذكرات البيداغوجية، أين حدد شهر فيفري الماضي 2020كاقصى اجل لإعداد أولى دفعات المذكرات ونشرها على المنصة الرقمية للوزارة وبداية سريان العمل بها.

كما ذكرت التنسقيية، من خلال ذات الرسالة بضرورة تسوية وضعية الأساتذة المكونين ليفسح لهم المجال للمشاركة في مسابقات التأهيل للمناصب الإدارية مع تفعيل نظام الدوام المستمر في مناطق الجنوب، إضافة إلى استغلال هذه الفترة الممتدة إلى الموسم الدراسي القادم في تعديل البرامج والمناهج وتحسين الظروف المادية والاجتماعية لما يتماشى مع القدرة الشرائية، وتثمين المهام الإضافية للأستاذ بمنح تحفيزية تكفل ذلك وإعادة تفعيل قانون التقاعد.