أساتذة “الكناباست” يرفضون صب العلامات..ويحرمون التلاميذ من كشوف النقاط!

رفض الأساتذة المنضوين تحت لواء نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية ” الكناباست” صب نقاط التلاميذ على الأرضية الرقمية مما حرمهم من التحصل على كشوف نقاطهم.

وقد اشتكى مديرو التربية للوزير امتناع بعض الأساتذة تحت نقابة الكناباست عن صبّ العلامات ومقاطعة هذه العملية. وهذا ما خلّف استياءً لدى الأولياء، حيث عبّرت مختلف جمعيات أولياء التلاميذ. عن رفضها المطلق لهذا التصرف الصادر من الأساتذة المنضوين في هذه المنظمة النقابية. ودعت إلى عدم المتاجرة بحقوق أبنائهم.