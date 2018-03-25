أساتذة “الكناباست” يعودون للإضراب بداية من 9 أفريل

قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “الكناباست”، العودة إلى الإضراب بداية من 9 أفريل الداخل.

وأكد المكلف بالإعلام لنقابة “الكناباست” مسعود بوديبة في إتصال هاتفي لـ”النهار أونلاين”، أن الأساتذة سيشنون إضرابا دوريا، يومين في الأسبوع.

وذلك بداية من 9 أفريل القادم، كخطوة تصعيدية، ردا على تعنت وزارة التربية الوطنية، في التكفل بمطالب هذه الشريحة.

وأضاف المتحدث، أنه سيتم إصدار بيان للمجلس، يتحدث عن تفاصيل، وفحوى اللجوء إلى الإضراب الدوري، بعد قليل.

للإشارة فقد دخلت نقابة “الكناباست” في إضراب مفتوح لمدة شهر، من 31 جانفي وتوقف في 28 فيفري، حيث تعرض العديد من الأساتذة للفصل والعودة بعدها.

وقال بوديبة سابقا، أن أساتذة “الكناباست” تعرضوا لمضايقات من طرف وزارة التربية، خاصة خلال عقدهم لجمعيات عامة للنقابة.