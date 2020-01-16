أساتذة الملحق الجامعي في وقفة احتجاجية في قصر الشلالة بتيارت

نظم اليوم أساتذة الملحق الجامعي بقصر الشلالة وقفة احتجاجية لرفع جملة من المطالب إلى الجهة الوصية تأتي على رأسها الإسراع في ترقية الملحق إلى مركز جامعي.

وقال الأساتذة في لقاء مع “النهار”، أن تأخر ترقية الملحق إلى مركز أثار علامات استفهام، حيث كان الجميع ينتظر الإعلان عن ذلك خلال ترقية بعض المراكز الجامعية الى مصاف جامعات.

مما خلق حالة من الاستياء لدى الأساتذة والطلبة والسكان على حد سواء، خاصة وأن جميع الشروط أصبحت متوفرة لترقية الملحق إلى مركز جامعي كالبعد عن الجامعة الأم وارتفاع عدد الطلبة وترقية قصر الشلالة إلى ولاية منتدبة، ناهيك عن النتائج الجيدة للطلبة و هو ما عكسته نجاح عدد كبير من طلبة الملحق في مسابقة الدكتوراة عبر مختلف جامعات الوطن.

كما طالب هؤلاء برفع التجميد عن مشروع انجاز 1000 مقعد بيداغوجي و500 سرير الذي لم ينطلق بعد رغم برمجته وتحديد أرضيته منذ سنوات، كما طالب الأساتذة بالتعجيل في إنجاز المدرجين المبرمجين في الملحق وتجهيز مخبر علوم الطبيعة والحياة وتخصيص مناصب مالية لتوظيف الأساتذة في الميادين المفتوحة من أجل تغطية الشغور في المناصب.

وطالب المحتجون بضرورة الالتفات الى بعض هياكل الملحقة التي تعرف تدهورا، كما هو الحال للورشة 1 و الورشة 2 و تخصيص سكنات للأساتذة بعد أن تم تحويل 10 سكنات كانت مخصصة لهم الى وجهة معلومة.

و خلال ذلك التقت النهار مع عدد من الطلبة الذين دعوا الجهة الوصية و على رأسها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي إلى ضرورة تلبية مطالب الأساتذة المشروعة و أبدوا استعدادا لتوسيع الإحتجاج للفت انتباه المسؤولين إلى التهميش الذي طال الملحق والمدينة على حد سواء.