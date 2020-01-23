أساتذة جامعيون يلتقون لإثراء مشروع التعديل الدستوري بمستغانم

انطلقت بفندق هيبروك، في مستغانم، فعاليات الندوة الوطنية الجامعية حول تعديل الدستور ، الذي تم عقدها من قبل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الكناس.

ويشارك في الندوة نخبة كبيرة من الأساتذة الجامعيين المختصين في القانون العام والقانون الدستوري، بحضور كل من محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وكريم يونس رئيس اللجنة الوطنية للوساطة والحوار.

الندوة التي ستدوم ليومين سيقدم خلالها مقترحاتهم حول إثراء مشروع التعديل الدستوري، المزمع عرضه للاستفتاء الشعبي، من خلال التركيز والتفعيل في المحاور الأساسية التي حددها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي تتمحور حول حقوق وحريات المواطنين وتكريس الحريات الفردية والجماعية وتدعيم الحقوق الدستورية الى جانب اخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد، تعزيز فصل السلطات وتوازنها، تعزيز المواساة بين المواطنين أمام القانون، التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات وتعزيز استقلالية السلطة القضائية.