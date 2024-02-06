أساتذة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالمسيلة يطالبون الوزير بالتدخل

طالب أساتذة كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بجامعة المسيلة، بالتدخل العاجل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد حرمانهم من مستحقاتهم المالية بسب التجاوزات الخطيرة والتصرفات اللا مسؤولية من بعضالمسؤولين بالجامعة.

وحسب البروفيسور، محمد دحماني، فإن مدير الجامعة قام بتوقيف الإمضاء على كل الوثائق المالية المتعلقة بتسيير كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، وهو التصرف الذي وصفه المتحدث بالا مسؤول لمدير الجامعة. وكشف المتحدث أن أساتذة الكلية يعيشون حالة من الغليان، نتيجة المصير المجهول لمختلف هذه المنح والمتعلقة بمنحة مشاريع البحث التكويني prfu و منحة الإشراف ومستحقات التربصات في الخارج لفائدة الأساتذة والعمال وكذا الساعات الإضافية لفائدة الأساتذة الدائمين والمؤقتين.