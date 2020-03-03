أساتذة كلية العلوم الاجتماعية بمعسكر يطالبون إيفاد لجنة تحقيق وزارية مع العميدة

قالت لهم ” سأعاملكم كالكلاب ”

في بيان شديد اللهجة إشتكى أساتذة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة مصطفى سطمبولي بمعسكر من سوء التسيير والفساد الإداري والتعسف في استعمال السلطة من طرف عميدة الكلية.

وجاء البيان في أعقاب تنظيم الأساتذة لوقفة إحتجاجية يوم أمس أمام مبنى الكلية طالبوا فيها الوزارة إيفاد لجنة تحقيق لإنصاف الأساتذة.

وللوقوف على الوضع السيئ الذي باتت تعيشه الكلية جراء تفاقم الأوضاع وتراكم المشاكل المهنية والبيداغوجية والعلمية وما زاد من احتقان الوضع غلق باب الحوار ورفض مدير الجامعة استقبال الأساتذة والتكفل بانشغالاتهم حسب المحتجين.

وفي بيان وقعه أكثر من 40 أستاذا تسلمنا نسخة منه اتهموا فيه عميدة الكلية بعدم إحترامهم و إهانتهم بكلام نابي في إجتماعات رسمية.

وحتى أمام الطلبة وتعمدها خرق القوانين التنظيمية بعد تلفظها بعبارة ” لا تتركونني أعاملكم كالكلاب ” وتحريض الطلبة وبعض الأساتذة توقيع على تقارير كاذبة والتقييم غير القانوني لمنحة المردودية والتعسف في استعمال السلطة ضد الأساتذة.

وتهديدهم وتخويفهم والتشويش عليهم أثناء تأدية مهامهم وتكليف أعوان الأمن بمراقبتهم وملاحقتهم مما أفسد عمل الأساتذة وصرفهم عن البحث العلمي .

وكشف ذات البيان عن جملة من الإختلالات في تسيير الكلية من طرف العميدة بالنيابة لا سيما في الجانب البيداغوجي كإلغاء إقصاءات الطلبة المقصيين بقوة القانون.

وهذا بسبب عدد الغيابات وتكليف طلبة الماستر بتدريس محاضرات وتطبيقات لمستوى الماستر ومعاقبة الأساتذة خارج الهيئات الرسمية المختصة.

وعدم إحترام البرامج الرسمية الوزارية والتحرش بالباحث المسؤول عن مخبر البحوث الاجتماعية الأستاذ بوغفالة بن وذان الذي حرم عمدا من وثائقة الخاصة برئاسته للمخبر.

وإتهم المحتجون العميدة بإقصاء بعض الأساتذة من منحة التربص بالخارج عقابا لهم على مواقفهم من طريقة تسيير العميدة للكلية.

والتلاعب بمقالات الأساتذة المقبولة للنشر في جريدة المواقف قصد الضغط على الأساتذة وإبتزازهم حسبما جاء في البيان.

للإشارة فان الأساتذة المحتجين تلقوا مساندة كاملة من طرف نقابة الكناس حسب أمين الفرع الاستاذ بن جفال بن عبد الله.