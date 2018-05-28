أساتذة كلية العلوم الاقتصادية يقاطعون الامتحانات احتجاجا على تعرضهم لاعتداءات بجامعة بسكرة

الشرطة فتحت تحقيقا في شكوى طالب ضد أستاذ

شهدت، أمس، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة محمد خيضر في بسكرة، حركة احتجاجية قام بها طلبة وأساتذة الكلية، مما تسبب في تعطل امتحانات السداسي الثاني بسبب تجاوزات واعتداءات طالت بعض الأساتذة.

وعلم من مصدر موثوق، أن خلفية الاحتجاج تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي، إثر تعرض أستاذة بالكلية ذاتها لمحاولة اعتداء من طالب خلال إجراء الامتحانات، بعدما طلبت منه تغيير مكانه قصد منعه من الغش، الأمر الذي أثار غضبه ودفعه إلى طلب توضيحات من الأستاذة مبديا رفضه الامتثال لأمرها، لتتطور الأمور بينهما إلى ملاسنات تطورت إلى محاولة الاعتداء على الأستاذة، لكن تدخل زميلها أنهى الخلاف بين الطرفين.

وفي صبيحة أمس، عرفت الكلية حادثة أخرى بعدما ضبط أستاذ طالبا من كلية أخرى يساعد طالبا من كلية العلوم الاقتصادية في الغش خلال إجراء الامتحانات، ليقوم بمنعه وسحب بطاقة الطالب منه، الأمر الذي لم يتقبله، ليعود بعدها مرفوقا بعدد آخر من زملاءه، حيث أغلقوا الكلية ومنعوا الطلبة من مواصلة الامتحانات في مقاييس أخرى.

كما رفضوا دخول وخروج الأساتذة الذين نظموا بدورهم وقفة احتجاجية امتنعوا خلالها عن العمل وتجمعوا داخل الكلية، مطالبين إدارة الجامعة بالتدخل لحمايتهم من الاعتداءات واتخاذ إجراءات ردعية في حق الطلبة المتجاوزين.

مؤكدين أنهم ذاقوا ذرعا من تصرفات بعض طلبتهم، خصوصا خلال فترة الامتحانات، وهو ما اعتبروه مرفوضا، حيث أشاروا إلى تزايد حالات الاعتداء في حق الأساتذة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في شكوى رفعها طالب ضد أستاذ يتهمه بالاعتداء عليه، حيث تنقل عناصر الشرطة إلى الجامعة لمباشرة تحرياتهم في القضية.