أساتذة وعمال التكوين المهني يشرعون في خياطة 10 آلاف كمامةبعنابة

شرع أساتذة وعمال مديرية التكوين المهني بعنابة، في صنع أزيد من 10 آلاف كمامة، سيتم توزيعها على الأطباء والطاقم الطبي بمستشفيات الولاية، وأيضا لموظفي قطاع البريد العاملين بمراكز البريد، والشاحنات المتنقلة لبريد الجزائر.

وأوضح زبار عبد القادر مدير التكوين المهني والتمهين بولاية عنابة ل”النهار اونلاين”، أنه تم إقتناء قبل أيام المواد الأولية من الجزائر العاصمة، لإستغلالها في صناعة الكمامات الطبية.

والتي يشرف على تصنيعها وخياطتها أساتذة وإداريين وعمال بالمديرية ومتربصين سابقين ومتقاعدين، إضافة إلى بعض المتطوعين الذين تجندوا للتضامن مع الفئات التي تعتبر في خطر بمواجهة فيروس كورونا.

وقد تم توزيع الفرق المشرفة على العملية بكل من مركز التمهين ل8ماي والبوني و عين الباردة والعلمة وبرحال والتريعات.

ومن المرتقب أن يتم توزيع قبل نهاية هذا الاسبوع حوالي 10 آلاف كمامة على الأطباء وعمال مراكز البريد، لحمايتهم من فيروس كورونا خلال تأدية مهاهم.