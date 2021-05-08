أساتذة يقررون مقاضاة المفتشة زهرة فاسي في تيارت

بسبب استعمالها عبارة “أمراء الإرهاب التربوي”

المفتشة تقول إن منشورها كان محددا ولم تكن تقصد الأساتذة إطلاقا

قرر عدد من عمال قطاع التربية لولاية تيارت، رفع دعوى قضائية في حق مفتشة التربية الوطنية، زهرة فاسي، بعدما اتهمها هؤلاء بالإساءة الى الأساتذة المضربين في منشور لها عبر صفحتها في “الفايسبوك”.

وكانت المفتشة المختصة في تقويم النظام التربوي، زهرة فاسي، قد كتبت في صفحتها منشورا بسبب الإضرابات التي تعرفها مختلف المؤسسات التربوية عبر عدد من الولايات، وأبدت رفضها للإضراب واتهمت بعض النقابات التي ذكرت أنه يصنعون فخخا سياسية لزعزعة الاستقرار، وحذرت من خطورة تعطيل الامتحانات الفصلية والرسمية وضمنت ذلك بعبارة “إلى أمراء الإرهاب التربوي”، وهي العبارة التي أثارت استياء عمال القطاع الذين قرروا رفع دعوى قضائية في حقها، وقال المفتس التربوي، محمد بوزيدي في تيارت لـ”النهار”، إن زهرة فاسي تجاوزت الخطوط، بعدما تعدت بعبارتها اللامسؤولة واتهما بزرع البلبلة والكراهية في الوسط التربوي، ووصف مستوها بالمحدود وهي لا تختلف عن أولئك الذين يحبون الظهور، مضيفا بأن الأسرة التربوية بتيارت، نددت بمنشورها المسيء لعمال القطاع.

من جهتها زهرة فاسي وعبر صفحتها في “الفايسبوك”، أوضحت أنها لم تكن تقصد الأساتذة إطلاقا والمنشور لا يزال على صفحتها، مضيفة أن منشورها سلط الضوء على الإرهاب الإداري والنقابي المخطط له من بعض الجهات المعروفة، وقالت “في منشورها دائما”، إن بعض النقابات أخرجت الكلام عن سياقه وحرضت مجموعات من الأساتذة للتهجم عليها، وكان على هذه النقابات – حسبها ـ رفع قضايا على المتسببين في تهميشهم، في إشارة إلى بعض الإداريين والنقابيين، وأنها أول مفتشة تدافع عن قضايا الّأساتذة والتلاميذ – حسب قولها -.