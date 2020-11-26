أساطير الكرة تُودّع “مارادونا”

ودعت أساطير كرة القدم، الأسطورة التاريخية “دييغو أرماندو مارادونا” الذي توفي أمس الأربعاء إثر سكتة قلبية.

وقال “بيلي” أحد أساطير الكرة: “يا لها من أخبار محزنة، لقد فقدت صديقاً عظيماً وخسر العالم أسطورة”.

وأضاف: “لا يزال هناك الكثير مما يمكن قوله، ولكن في الوقت الحالي، فليعطي الله القوة لأفراد أسرته. في يوم من الأيام، أتمنى أن نلعب الكرة معاً في السماء”.

في حين قال “كريستيانو رونالدو”: “أقول وداعا لصديق والعالم يقول وداعا لعبقري خالد، واحد من الأفضل على الإطلاق”.

وأضاف: “لقد كان ساحرا لا يُضاهى، غادرنا مبكرا لكنه ترك إرثا لا حدود له وفراغا لا يمكن أن يملأه أحد، ارقد بسلام، لن ننساك أبدا”.

وقال “نيمار” أيضا: “ستظل دائمًا في ذاكرتنا، لقد تركت إرثًا كرة القدم تشكرك عليه. ارقد في سلام يا أسطورة”.

أما “زيدان” فقال: “وفاة مارادونا خسارة فادحة لعالم كرة القدم، ما فعله في مونديال 1986 لا زال محفورًا في رأسي.. ليس لدي كلمات فكلنا حزينون جدًا”.