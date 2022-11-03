أساطير وفاق سطيف يوجهون نداء استغاثة لرئيس الجمهورية

وجه أساطير وفاق سطيف، اليوم نداء استغاثة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بسبب الوضعية المالية الصعبة للنسر الأسود.

حيث طالب أساطير الوفاق من الرئيس تبون، توفير شركة وطنية للفريق تساعده على وضع حد للأزمة المالية التي تلازمه منذ عدة مواسم.

حيث قال، مليك زرقان، خلال مؤتمر صحفي:”أناشد رئيس الجمهورية من أجل التدخل لإنهاء معضلة الوفاق، الذي أعطى الكثير للمنتخب الوطني، ورفع الراية الوطنية عاليا”.

كما قال، عبد الله ماتام، رئيس وفاق سطيف السابق:”أطلب من السلطات العليا والولائية، إعانة الفريق ماليا الذي يستحق شركة وطنية لتمويله”.

أما مسعود كوسة الحكم الدولي السابق، والرئيس السابق لرابطة سطيف قال:”الوفاق فريق عالمي يملك 26 لقبا، هنالك فرق تستفيد من المليارات ولا تقدم أي شيء للرياضة الجزائرية”.