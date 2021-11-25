أساليب النجاح والفلاح في إدارة الوقت والتغلّب على التسويف.

أساليب النجاح والفلاح في إدارة الوقت

الكثير منا يعاني من التسويف في حياتنا اليومية. سواء كنت طالباً أو شخصاً يؤجل المهام الأخرى في حياته، فلن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن تبدأ الأشياء التي يجب عليك القيام بها في التزايد وإضافة ضغوط جديدة إلى حياتك.

توقف عن تقديم الأعذار: ابدأ بالمهام التي لديك اليوم. لا تفكر في تأجيل أي شيء يمكنك البدء فيه بالموارد المتوفرة لديك الآن. انتظار الوقت المثالي سوف يمرّ عليك بلحظة. ينتظر بعض الناس الوقت المثالي للقيام بالمهام التي لديهم الآن.

لا تتخلى عن شغفك: قد يكون ترك شغفك يدفعك إلى الأمام أمراً بالغ الأهمية للتغلب على التسويف. إذا كنت في وضع تكون فيه شغوفاً للغاية بشيء ما، وقرّرت التّخلي عن هوايتك الجديدة لأنك واجهت التحدي الأول، فربما لم تلتزم بالتحدي في المقام الأول.

ابدأ اليوم في تغير حياتك: عندما يضع العديد من الأشخاص أهدافاً، فإنهم يركزون على تغيير حياتهم، بدءاً من تاريخ محدد. بدلاً من تحديد وقت لبدء نظام غذائي جديد أو وقت يمكنك فيه العمل نحو هدف محدد،

خذ أهداف صغيرة وابدأ اليوم. بسيطة في تحقيقها مثل تقسيم المهمة أو المشروع إلى أعمال صغيرة والعمل باستمرار لتحقيق النجاح. إذا كانت لديك خطة كبيرة وغامضة للحصول على شهادة عبر الإنترنت، فقد لا تبدأ أبداً. إنّ القول بأنك ستبدأ الوحدة الأولى من تلك الشهادة الليلة يمكن أن يضعك على الطريق لتحقيق هذا الهدف.

ركز على إنشاء جدول زمني: يمكن أن يكون إنشاء جدول زمني طريقة ممتازة لقضاء لإنجاز مهمتك و ستحتاجه كثيرا للعمل. بدلاً من قول إنه يجب أن تبدأ شيئاً ما، خصص وقتاً لبدء ما تقوى على القيام به، فهذا أمر مهم جدا.

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