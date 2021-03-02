“أسامة إسكوبار” أمام محكمة الجنايات في قضية 60 قنطار مخدرات

سيمثل برفقة 10 أشخاص آخرين أمام محكمة “الدار البيضاء” في العاصمة

سيمثل أسامة حنيش المعروف بـ”إسكوبار” مجددا، أمام محكمة الجنايات الابتدائية في “الدار البيضاء” بتاريخ 12 أفريل المقبل، للمحاكمة في الملف الجنائي الذي تورط فيه برفقة 10 أشخاص آخرين، لنشاطهم ضمن جماعة إجرامية منظمة حاولت إغراق العاصمة بـ 60 قنطارا من المخدرات بعد تهريبها من المغرب عبر الحدود الغربية.

وسيواجه “أسامة.ح” برفقة 10 متهمين آخرين موقوفين، جناية تكوين وقيادة جماعة أشرار وعرض وبيع ووضع للبيع مخدرات وشرائها وتخزينها قصد البيع، وتوزيعها وتسليمها وشحنها ونقلها واستردادها وتصديرها، وتسيير وتنظيم وتمويل نشاطاتها، وذلك في شكل جماعة إجرامية منطمة، والتزوير واستعمال المزوّر وانتحال هوية الغير، والقيد غير المنطبق، وتبييض الأموال، والحيازة قصد المتاجرة غير المشروعة.

وهي العملية التي تم إحباطها من قبل فرقة الدرك الوطني، تمكنت فيها ذات المصالح من استرجاع 60 قنطارا من المخدرات المغربية المهربة.

وكشفت التحريات عن تورط المتهمين المنحدرين من ولايات مختلفة من الوطن، على غرار الأغواط، المسيلة والعاصمة، ساهموا في تأمين المخدرات من الحواجز الأمنية، بعدما تسلم “أسامة.ح” من قريبه مركبة مشحونة بـ 60 قنطارا من المخدرات من أجل تمريرها عبر مسالك لولايات داخلية قصد المتاجرة فيها في العاصمة، كما عرض عليه العمل معه في حراسة وضمان التنقلات، كون هذا الأخير يجلب كميات معتبرة من السموم من المغرب نحو الجزائر، غير أن الخطة باءت بالفشل، بعدما أحبطت مصالح الدرك الوطني في البليدة وفق كمين محكم، عملية تهريب المخدرات وتوقيف المتورطين فيها تباعا.