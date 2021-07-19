أسامة الملولي يعلن اعتزاله السباحة وعدم مشاركته في أولمبياد طوكيو

أعلن بطل السباحة التونسية، أسامة الملولي اليوم الإثنين، اعتزاله، وعدم مشاركته في الطبعة المقبلة من الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وحسب وسائل إعلام عربية، برر أسامة الملولي، قراره في الإعتزال، وعدم المشاركة في أولمبياد طوكيو، بالنظر لعدم تلقيه الدعم والإهتمام اللازم من السلطات التونسية.

كما أبدى بطل السباحة التونسي، امتعاضه من الجامعة التونسية للسباحة، التي عرقلة تحضيراته للألعاب الأولمبية، والتي تكفلت بها احدى المؤسسات الخاصة، في غياب تام لوزارة الرياضة.

وجاء قرار بطل أسامة الملولي، قبل ساعات قليلة عن موعد الانطلاق الرسمي للألعاب الأولمبية.