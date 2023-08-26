أسامة بركات: “عازمون على العودة بكأس السوبر من السعودية”

أبدى المستقدم الجديد لاتحاد العاصمة، أسامة بركات، عزمه الكبير رفقة زملائه، على التتويج بكأس السوبر.

وصرح بركات للصفحة الرسمية للاتحاد: “نحضر بجدية كبيرة من أجل التوجه إلى السعودية للعودة بكأس السوبر”.

كما أضاف: “كل اللاعبين عازمون على حصد هذا اللقب، وشخصيا أنا جد متحمس لتحقيق أول ألقابي مع الاتحاد”.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة، سيواجه الأهلي المصري، يوم 15 سبتمبر المقبل، بملعب “الملك فهد” بالسعودية، في نهائي السوبر الإفريقي.