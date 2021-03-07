أسامة بن لادن يعود في رمضان 2021 في مسلسل “القاهرة كابول”

فن وثقافة
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أسامة بن لادن يعود في رمضان 2021 في مسلسل “القاهرة كابول”
بقلم زهيدة.ث

خطف البوستر الرسمي لمسلسل “القاهرة كابول”، والذي سيطرت عليه صورة أسامة بن لادن الأنظار، استعداد لعرضه في رمضان 2021.

وتصدر الملصق الدعائي الممثل طارق لطفي، وهو بإطلالة تشبه أسامة بن لادن، وخالد الصاوي ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع.

“‎القاهرة كابول” من بطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع وخالد الصاوي.

وتدور أحداث المسلسل الذي سيعرض في رمضان 2021 حول الإرهاب في إطار بوليسي تشويقي، ‏ومن إخراج حسام علي .

وكان من المقرر أن يتم عرضه في رمضان 2020، ولكن بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا توقف .


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