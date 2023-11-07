أسامة حمدان: إسرائيل لم تنجح في الخروج من دائرة هزيمة 7 أكتوبر ولن تنجح 

أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان ان إسرائيل لم تنجح في الخروج من دائرة هزيمة 7 أكتوبر ولن تنجح.

وأكد أسامة حمدان ان المشروع الأمريكي لإعادة رسم خارطة المنطقة تضرر.

كما كشف اسامة حمدان ان وزير الخارجية الأمريكي بلينكن في زيارته الأولى جاء لبناء تحالف إقليمي ضد المقاومة وفشل في ذلك. بالرغم من انه طرح فكرة عامة حول خروج المقاومة بكل فصائلها من معادلة إدارة قطاع غزة وهذا أمل أمريكي لن يتحقق.

ووجه أسامة حمدان نصيحة لكل الأطراف ذوي العلاقة ألا يقفزوا إلى استنتاجات وزير الخارجية الأمريكي لأن المقاومة باقية في غزة.. إما أن يغادر الإسرائيلي بلا قيد أو شرط أو يوافق على صيغة سياسية تفضي إلى انسحابه.