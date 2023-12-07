أسامة حمدان: المقاومة تدير معركة طوفان الأقصى بكل قوة واقتدار

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، أن المقاومة بخير وتدير معركة طوفان الأقصى بكل قوة واقتدار، ومايزال في جعبتها الكثير.

وقال حمدان في مؤتمر صحفي إن المقاومة تخوض معارك شرسة مع قوات الاحتلال المتوغلة في غزة بمختلف المحاور.

وكشف في السياق ذاته أن مجاهدي المقاومة دمروا 79 آلية صهيونية بشكل جزئي أو كلي خلال الـ72 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن اعترافات العدو عن خسائره لا تعبر عن حقيقة العدد الذي نحصيه كل يوم في الميدان.

لا يزال في جعبة المقاومة الكثير.

وبشأن الدعاية الأميركية والصهيونية السوداء بشأن العنف الجنسي والاغتصاب، أكد القيادي أنها لن تفلح وهي محاولة لتبرير سفك الدماء.

وتابع في السياق ذات صلة أن نتنياهو وحكومته النازية لم ينجحوا ولن ينجحوا في تحقيق أهدافهم العسكرية في غزة، لافتا أن الكيان الصهيوني يصنع أهدافا وهمية لصناعة نصر وهمي كما فعل سابقا ويفعل الآن مع منزل السنوار المهدم أصلا.

وذكر حمدان أن ما يدخل غزة لا يتجاوز 100 شاحنة يوميا بينما يحتاج القطاع إلى 600 شاحنة. داعيا لتشكيل وفود دولية ورسمية لزيارة غزة وإدخال المساعدات إليها.

كما دعا حمدان الدول العربية والإسلامية لترجمة قرارات قمة الرياض إلى واقع عملي.

وطالب القيادي في حماس الأونروا والصحة العالمية بتحمل مسؤوليتهما الأخلاقية وإيصال المساعدات دون رضوخ لإملاءات الاحتلال.