أسامة حمدان: تسجيل أزيد من 21 ألف شهيدا وأكثر من 56 ألف جريحا

كشف القيادي في حماس أسامة حمدان اليوم عن أكثر من 21 ألف شهيد وإصابة أكثر من 56 ألفا أغلبهم من الأطفال والنساء.

وأكد أسامة حمدان ان الشعب الفلسطيني أثبت أنه لا يعرف الاستسلام أوالانكسار والعدو فشل في تحقيق أهدافه. وإذا أراد العدو أسراه أحياء فعليه وقف عداونه الإجرامي على قطاع غزة.

اما يخصوص الاسرى الصهاينة قال أسامة حمدان “نقول لأسر الأسرى الإسرائيليين عليكم أن تقرروا مصير أبناءكم”. وتابع حمدان لقد انهارت استراتيجية هزيمة حماس وفشلت فشلا ذريعا وجنودنا يسيطرون في الميدان.

كما أن نتنياهو ومجلس حربه عالقون في حرب بلا أفق وجيشهم يغرق في خسائر فادحة يضيف ذات القيادي.

ومن جهة أخرى علّق حمدان على قرار مجلس الامن الدولي بأنه قرار هزيل ولا يلبي الحاجة الملحة التي خلفتها آلة العدوان الإسرائيلي. حبث قامت الإداراة الامريكية تفريغ جوهره.

كما لا يجب أن نستجدي المساعدات والإغاثة وعلى مجلس الأمن الاضطلاع بدوره لإدخال المساعدات.

حيث أن 1.8 مليون نازح في غزة وقرابة 2.3 هم كل سكان غزة يعيشون أوضاعا كارثية غير مسبوقة. مع تسجيل 320 شهيدا بين الطواقم الطبية ولا مستشفيات صالحة للاضطلاع بدورها للتعامل مع آلاف الجرحى.

هذا وحمّل أسامة حمدان المنظمات الأممية المسؤولية عن الأوضاع الكارثية لشعبنا لأنها ترضخ لشروط الاحتلال. وطالب الدول العربية بإدخال المساعدات والوقود والغاز لغزة وإخراج الجرحى للعلاج خارج القطاع.