أسامة حمدان: تسويق الاحتلال الانتقال للمرحلة الثالثة للحرب هو دعاية كاذبة ومكشوفة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أسامة حمدان، اليوم الأربعاء، ان تسويق الإحتلال الإنتقال للمرحلة الثاثة للحرب هو دعاية كاذبة ومكشوفة.

وكشف ذات المتحدث في مؤتمر صحفي في بيروت، أن فكرة نزع سلاح المقاومة ساذجة ولا تراعي حقائق الأمور.

والحديث عن خروج المقاومة ومغادرتها مجرد وهم، مشيرا الى ان الوضع في قطاع غزة أعقد وأفضل مما يظنه الاحتلال.

وبخصوص ملف الأسرى، قال اسامة حمدان، أن اسرى الإحتلال الصهيوني لن يعودوا ما لم يستجب لشروط المقاومة، وأولها وقف العدوان.

مضيفا ان الاحتلال فشل في تحقيق أي من أهدافه، وأسراه لن يعودوا ما لم يستجب لشروط المقاومة.

وأوضح القيادي في حركة المقاومة الإسلامية، ان الاحتلال لم يدع جريمة إلا ارتكبها في انتهاك صارخ للقانون الدولي، حيث استهدفت قواته الأطفال في غزة قتلا وخطفا.