أسامة حمدان: حتى الآن لا توجد صفقة وما قُدم هو إطار اتفاق نعمل على دراسته

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أسامة حمدان، اليوم السبت، انهم منذ البداية منفتحون على أي مبادرات لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأوضح ذات المتحدث، انهم تسلموا مقترح الإطار العام المنبثق عن اجتماع باريس، مشيرا الى ان ردهم على المقترح يرتكز على أساس وقف العدوان على شعبنا، وانسحاب الاحتلال من غزة.

كما يرتكز أيضا على على إدخال المساعدات، والتوصل إلى صفقة تبادل عادلة.

وكشف أسامة حمدان، انه حتى لا توجد صفقة وما قدم هو إطار اتفاق نعمل على دراسته، حيث تعتبر اوليتهم حاليا رفع المعاناة عن قطاع غزة عبر وقف شامل للعدوان.

وشدد ذات المتحدث، ان نتنياهو وأركان حربه يواصلون الكذب على جمهورهم، فالإخفاق يحيط بهم من كل جانب.

ودعا القيادي في حماس، كل الدول إلى التدخل العاجل لدى الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية.

من جانب اخر، وصف تعليق بعض الدول تمويلها الأونروا خطوة غير مسؤولة، ومشاركة في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني .