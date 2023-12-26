أسامة حمدان: نحذر كل الدول من التعاطي مع مخططات نتنياهو بشأن ما يسمى الهجرة الطوعية

حذر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، كل الدول من التعاطي مع مخططات نتنياهو بشأن ما يسمى الهجرة الطوعية.

واوضح أسامة حمدان في مؤتمر صحفي في بيروت، أن الإدارة الأمريكية تتحدث عن حفظ أرواح المدنيين في غزة ثم تزود الاحتلال بالأسلحة.

واعلن ذات المتحدث، ارتقاء حتى اليوم أكثر من 21 ألف شهيد بسبب العدوان إضافة إلى 54 ألف مصاب.

واكد اسامة حمدان، أن ثلاثي الاجراء الصهيوني في حالة تخبط لأنهم لم يحققوا أي هدف من أهدافهم المعلنة.

رغم انهم لم يتركوا سلاحا إلا استعمله بكل سادية ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع هذا الاخير، ان ما يجري حاليا يؤكد أن نتنياهو يتحرك بلا هدف ولا رؤية فهو ينتقل من فشل إلى فشل.

وارتباك المتحدث العسكري الصهيوني أمام الصحفيين دليل على كذب وتخبط قادته.